Fed verso conferma tassi attuali ma crescono le pressioni su Powell

Nella riunione di luglio, la Federal Reserve dovrebbe mantenere i tassi di interesse fermi, confermando l’attuale intervallo compreso tra 4,25% e 4,50%, in linea con le aspettative di mercato. Sarebbe la quarta riunione consecutiva senza interventi, a conferma di una strategia attendista del presidente Jerome Powell in un contesto macroeconomico ancora incerto. L’economia statunitense continua a infatti mostrare segnali di tenuta grazie alla bassa disoccupazione, ma le pressioni inflazionistiche, alimentate anche da nuovi dazi commerciali, mantengono alta la cautela del comitato di politica monetaria (FOMC). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fed verso conferma tassi attuali ma crescono le pressioni su Powell

In questa notizia si parla di: conferma - tassi - pressioni - powell

Fed conferma ancora tassi Usa, vede più incertezza sull’economia - Roma, 7 mag. (askanews) – Tassi di interesse confermati come da previsioni negli Stati Uniti. La Federal Reserve ha nuovamente mantenuto il riferimento sui fed funds a una forchetta del 4,25%-4,50%.

Fed conferma i tassi ma anche le attese di 2 tagli quest’anno - Roma, 18 giu. (askanews) – Tassi di interesse confermati come da attese negli Stati Uniti dalla Federal Reserve.

Bce, giovedì attesa conferma tassi (mentre in Usa tensione su Powell) - Roma, 22 lug. (askanews) – Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, che si svolgerà tra domani e giovedì mattina a Francoforte, dovrebbe sancire una interruzione nella manovra di riduzione dei tassi di interesse, dopo 8 tagli operati a partire da giugno del 2024 – con una pausa proprio nel luglio di un anno fa – e poi in maniera consecutiva in tutte le successive riunioni.

Scopri cosa sta influenzando i rendimenti dei BTP e perché lo spread BTP-Bund è ai minimi. ? Analizziamo insieme: - L’impatto dei tassi di interesse globali - Il ruolo della spesa per la difesa sul debito pubblico - Le tensioni tra Fed USA e Governo - Il poter Vai su Facebook

FED, Powell prova a resistere alla pressione di Trump (e non solo); Fed, Powell conferma taglio dei tassi Usa entro l’anno. Ma rimarca: “Senza i dazi lo avremmo gi...; Il presidente della Fed Powell afferma che non si dimetterà o taglierà i tassi di interesse a causa di Trump.

Fed verso conferma tassi attuali ma crescono le pressioni su Powell - a conferma di una strategia attendista del presidente Jerome Powell in un contesto macroeconomico ancora incerto. Scrive quifinanza.it

FED, Powell prova a resistere alla pressione di Trump (e non solo) - Nella riunione di luglio che terminerà oggi, la Federal Reserve dovrebbe mantenere invariati i tassi di interesse, confermando l’attuale ... Secondo teleborsa.it