Fed Powell | indipendenza Banca centrale va mantenuta e rispettata

Roma, 30 lug. (askanews) – “Avere una banca centrale indipendente è una architettura istituzionale che ha servito bene il pubblico e fino a quanto serve bene il pubblico poenso che dovrebbe continuare e andrebbe rispettata”. Così il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, rispondendo ad una domanda sulle continue pressioni da parte del presidente, Usa, Donald Trump, affinchĂ© la Banca centrale Usa tagli i tassi di interesse Una banca centrale autonoma “ti dĂ la capacitĂ di assumere queste decisioni molto impegnative focalizzate sui dati e sull’evolversi delle prospettive, e non su fattori politici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cina: banca centrale, Paese tagliera’ tasso di riferimento di 0,1 punti percentuali - Il governatore della banca centrale cinese, Pan Gongsheng, ha dichiarato oggi che il tasso di riferimento sara’ ridotto di 0,1 punti percentuali.

Il 14 e 15 maggio arriva ad Arezzo 'In viaggio con la Banca d'Italia', l'iniziativa itinerante organizzata dalla banca centrale per promuovere la cultura finanziaria - Arezzo, 9 maggio 2025 – Il 14 e 15 maggio arriva ad Arezzo 'In viaggio con la Banca d'Italia', l'iniziativa itinerante organizzata dalla banca centrale per promuovere la cultura finanziaria, far conoscere le proprie funzioni e dialogare in modo diretto con le persone, le imprese e le altre istituzioni.

La Banca centrale cinese riduce il Loan prime rate per stimolare la crescita economica - La Banca centrale cinese (Pboc), dopo il robusto taglio di 25 punti base di ottobre, interviene ancora e porta dal 3,1% al 3% il fixing di maggio del Loan prime rate (Lpr) a un anno, tra i tassi preferenziali offerti dagli istituti di credito alla clientela migliore e un riferimento per quelli applicati agli altri prestiti.

