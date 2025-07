Fed lascia tassi d' interesse invariati

20.30 La Fed ha lasciato i tassi di interesse fermi, nonostante le pressioni del presidente Usa Trump. Il costo del denaro negli Stati Uniti resta fermo in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%, lo stesso livello da dicembre scorso. I principali indicatori suggeriscono che l'attività economica nel Paese sarà "moderata nella prima parte dell'anno" e anche l'inflazione resta "abbastanza elevata", spiega la Fed. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump si dichiara «non disponibile ad abbassare i dazi alla Cina». E la Fed lascia i tassi di interesse invariati (e non è un buon segnale) - Donald Trump si è detto indisponibile a ritirare i dazi al 145% contro i prodotti cinesi. E nel mentre la Federal Reserve statunitense ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 4,25%-4,50%.

