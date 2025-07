Fed conferma i tassi Usa e Powell non si sbilancia su settembre

Roma, 30 lug. (askanews) – Tassi di interesse ancora confermati a una forchetta del 4,25%-4,50% negli Stati Uniti. Lo ha comunicato la Federal Reserve a seguito della riunione del direttorio, il Fomc, che ha assunto la decisione – in linea con le attese – con una ampia maggioranza, 9 favorevoli, tra cui il presidente Jerome Powell, e 2 contrari, tra cui la vicepresidente Michelle Bowman, che preferivano un taglio. L’istituzione monetaria resiste quindi alle pressioni del presidente Usa, Donald Trump, che da mesi insiste nel chiedere, con modalitĂ a volte anche molto aggressive, una riduzione al costo del danaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

