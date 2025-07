Fece credere a una morte naturale le indagini smascherano l’omicidio | arrestata 63enne

Aveva raccontato che il compagno si era sentito male all’improvviso, parlando di un malore fatale. Ma dietro quella morte, avvenuta a gennaio del 2023 in un’abitazione di Gioia Tauro, secondo gli inquirenti si nascondeva qualcosa di molto piĂą grave.  Adesso, la donna di 63 anni, originaria di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

