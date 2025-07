Febbre catarrale degli ovini Blue Tongue oltre 600 capi morti da inizio anno Sono 80 i focolai nelle Marche

“La Regione Marche ha dato tutte le indicazioni a livello veterinario per fronteggiare l’emergenza Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)”. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini che spiega: “La Blue Tongue è stata affrontata appena si è acutizzata l‘epidemia dall’UnitĂ . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Blue Tongue, la febbre degli ovini: “Decine di allevamenti coinvolti” - Macerata, 29 luglio 2025 – “Purtroppo sono decine gli allevamenti coinvolti. A scanso di equivoci, va evidenziato che non ci sono rischi per la nostra salute, visto che la malattia non è trasmissibile all’uomo e non si assume con gli alimenti di origine animale.

Nuova allerta sanitaria in Abruzzo per la diffusione della blue tongue - In Abruzzo è scattata una nuova allerta sanitaria per la diffusione della blue tongue, la febbre catarrale degli ovini (anche detta Lingua blu), che è stata riscontrata in zone circoscritte delle province di L’Aquila e Teramo.

