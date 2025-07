FdI picchia duro contro Romano Prodi | Nessuna lezione da chi ha svenduto l' Italia

A volte ritornano. Per esempio, Romano Prodi. Già, l'ex premier dopo l'intesa sui dazi tra Ue e Usa, dopo la stretta di mano in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, è tornato a farsi sentire. Per quale ragione? Per criticare l'intesa e per attaccare le " destre identitarie ", a suo giudizio "pericolose" e veicolo per nuove guerra. Dunque, le critiche a Giorgia Meloni, bersaglio che ovviamente non può esimersi dal colpire. A La Stampa, Prodi ha anche sostenuto che " la politica non è farsi umiliare dai potenti ", il riferimento era sempre all'accordo sui dazi. Frase, quest'ultima, che ha innescato la reazione di Fratelli d'Italia, che ha infilzato l'ex premier sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

