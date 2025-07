Fatture false | sequestro da quasi 400mila euro a tre soci di una ditta edile del Senese

Siena, 30 luglio 2025 – Sono accusati di aver 'diminuito il proprio reddito' indicando, nelle dichiarazioni fiscali, costi fittizi ottenuti attraverso 23 fatture false, per dichiarazioni inesistenti. Per questo, è scattato il sequestro preventivo nei confronti di tre soci titolari di una società edile della provincia di Siena, nella Val d'Elsa. Gli accertamenti hanno preso il via dall'analisi di rischio fiscale, eseguita attraverso le banche dati dalla tenenza di Poggibonsi, che ha rilevato, in capo ad un'altra società del settore edile, vistose anomalie, come il rapido incremento del volume d'affari in breve tempo, l'assenza di dotazione patrimoniale e di lavoratori dipendenti, l'inosservanza degli adempimenti fiscali (assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi e di versamento delle imposte).

Fatture false per evadere l’Iva, sequestro a società edile - Tempo di lettura: < 1 minuto Beni e soldi per un valore di quasi 700mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad una società operante nel settore edile con sede a Marcianise, nel Casertano.

Fatture false e società 'cartiere', sequestro da 700mila euro ad impresa edile - Operazione della Guardia di Finanza su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere: nel mirino una società di Marcianise e il suo rappresentante legale.

Emettono fatture per lavori edilizi inesistenti: nei guai tre soci di una ditta edile - POGGIBONSI – Fatture emesse a finte ditti appaltatrici e subappaltatrici per lavori edilizi in realtà realizzati dall’azienda.

Fatture per lavori inesistenti, sequestro preventivo di 400mila euro ad una società edile della Valdelsa - Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Siena sta eseguendo un sequestro preventivo nei confronti dei tre soci di una società della Valdelsa, operante nel se ... Si legge su radiosienatv.it

EVASIONE FISCALE CON FATTURE FALSE: SEQUESTRI PER 380MILA EURO NELLA VALDELSA - Indagine in corso Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siena, la Guardia di Finanza ha avviato un sequestro p ... Lo riporta oksiena.it