Fatturato esploso con il Superbonus insospettisce la Finanza | sequestrati 3,1 milioni a ditta edile comasca

Indagini su un’impresa cresciuta troppo in fretta. Una societĂ edile della provincia di Como è finita al centro di un’inchiesta della guardia di finanza, che ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 3 milioni di euro. Il provvedimento, firmato dal Gip su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

