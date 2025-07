Fattorie Garofalo caciotta di bufala a rischio tossina

Caserta nella bufera delle emergenze sanitarie: dopo il caso delle vittime del West Nile decedute all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano del capoluogo e nel Presidio Ospedaliero di Aversa che fanno della Campania la regione principale dei decessi per il virus provocato da zanzare infette, un nuovo scandaloso caso che colpisce uno dei prodotti tipici della . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fattorie Garofalo, caciotta di bufala a rischio tossina

In questa notizia si parla di: fattorie - garofalo - caciotta - bufala

'Fattorie Garofalo' nel mirino dei ladri: terzo raid nella stessa azienda | VIDEO - CAPUA – Nuovo tentativo di intrusione sventato presso l’azienda "Fattorie Garofalo SPA", situata a Capua (CE).

Fattorie Garofalo, boom dei formaggi freschi di bufala. Dopo burrata e ricotta sul mercato si impone la stracciatella - Secondo dati NielsenIQ elaborati per Fattorie Garofalo, nel primo semestre 2025 la ricotta di bufala  cresce del +26% a volume, superando nettamente il +1,8% della categoria aggregata.

Formaggio ritirato dai supermercati per batterio pericoloso: Presenza di escherichia coli, non mangiatelo; Caciotta di bufala richiamata per E. coli STEC. Ritirati anche cartoni per pizza; Formaggio richiamato per presenza di Escherichia Coli, marca e lotto della caciotta ritirata.

Formaggio ritirato dai supermercati per batterio pericoloso: "Presenza di escherichia coli, non mangiatelo" - Il rischio riguarda alcuni confezioni sottovuoto di caciotta stagionata di bufala a marchio Fattorie Garofalo: come riconoscere il lotto incriminato ... Riporta today.it

La stracciatella di bufala di Fattorie Garofalo 100% latte di bufala - Con la nuova stracciatella 100% di bufala, Fattorie Garofalo punta al 20% di quota di mercato. Secondo horecanews.it