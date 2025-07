Farnesina | Mai propositi russofobi

19.09 "Nel reiterare la necessit√† del reciproco rispetto delle Autorit√† italiane nel quadro delle relazioni diplomatiche bilaterali, si √® evidenziato come da parte italiana, nel condannare l'inaccettabile aggressione russa all'Ucraina, non siano mai stati espressi propositi contro la Federazione o la popolazione russa". Cos√¨ la Farnesina in un comunicato diffuso al termine dell'incontro con l'ambasciatore russo a Roma, Paramonov, per chiedere informazioni sulla lista dei "russofobi", che include Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it