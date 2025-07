Farmacosmo nel I semestre 27,7 mln d ricavi -14% Cresce il canale retail della società napoletana

Farmacosmo comunica che il Consiglio di amministrazione della società napoletana, riunitosi in data odierna, ha preso visione di taluni dati gestionali (ricavi e principali Kpi di business del Gruppo), non sottoposti a revisione contabile, al 30 giugno 2025. I ricavi complessivi di Gruppo del primo semestre 2025 si attestano a circa 27,7 milioni di euro, in diminuzione del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risultato dovuto esclusivamente alla riduzione strategica dell’attività B2B. Il Gruppo continua a focalizzarsi sui canali per i quali ha riscontrato una maggiore redditività ed è pertanto trainato dal segmento Retail (+1,0% YoY), che è sempre più predominante rispetto al B2B: al 30 giugno il peso del B2B è pari al 10%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it