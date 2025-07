analisi del finale di “fantastici quattro: gli inizi” e le sue implicazioni nel MCU. Il recente successo di “Fantastici Quattro: Gli inizi” ha dimostrato che il pubblico mantiene vivo l’interesse per i personaggi storici dei fumetti Marvel. Con un incasso globale superiore ai 200 milioni di dollari nella prima settimana, il film diretto da Matt Shakman si è affermato come un rilancio importante dell’ Universo Cinematografico Marvel. Tra gli spettatori piĂą attenti si sono sollevate alcune perplessitĂ riguardo alla mancanza di collegamenti con altri progetti recenti, in particolare con la scena post-credit di Thunderbolts. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Fantastici quattro: il mistero del finale spiegato