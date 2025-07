Fantastic four segna la fine di un trend negativo al box office del MCU

Il successo di The Fantastic Four: First Steps ha rappresentato un'importante svolta nel panorama del Marvel Cinematic Universe (MCU), interrompendo una tendenza negativa nelle aperture al botteghino delle ultime produzioni. La pellicola, distribuita il 25 luglio 2025, si distingue per aver registrato uno dei migliori debutti non sequel dal 2019, segnando un punto di svolta nella strategia di lancio del franchise. l'apertura de the fantastic four: first steps: dati e significati. risultati d'esordio notevoli per il MCU. Secondo fonti come Puck, il film ha ottenuto un incasso di $118 milioni nel mercato domestico, affermandosi come la piĂą grande apertura senza sequel dal rilancio di Captain Marvel nel 2019, che aveva raggiunto $154 milioni.

