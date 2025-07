Fano Omiccioli | Un’ emozione essere qui

Come il primo giorno di scuola. Il raduno del Fano lunedì pomeriggio è stato per molti giocatori davvero emozionante come entrare in un'aula scolastica. Non solo per i tanti giovani fanesi alle prime armi, ma anche per quei giocatori fanesi più avanti con l'età che finora, per un motivo o per un altro, non avevamo mai avuto la possibilità di calcare il "Mancini". Per non parlare poi di chi, di quel campo, ne ha fatto un trampolino di lancio, come Gucci o lo stesso allenatore Mirco Omiccioli. "Lo confesso – dice il tecnico granata – è stata davvero un'emozione ritornare in questo stadio, addirittura con la presenza dei tifosi in curva.

Mirco Omiccioli verso il ritorno al Fano Calcio: terza esperienza in panchina - Mirco Omiccioli è sempre più sulla strada del Fano Calcio. Il 57enne allenatore fanese dopo aver rifiutato la proposta di riconferma sulla panchina della Jesina che ha guidato alla promozione in Eccellenza e alcune offerte di altre squadre, sembra essere in cima alla lista dei tecnici preferiti da parte della società granata.

Mirco Omiccioli torna a Fano Calcio come nuovo allenatore - Adesso è ufficiale, Mirco Omiccioli è il nuovo allenatore del Fano Calcio. L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio dalla società di via Toscanini con un comunicato nel quale si sottolinea il ritorno a Fano dell’allenatore: "Una figura ben nota agli appassionati locali, Omiccioli rappresenta una vecchia conoscenza del calcio fanese, avendo già lasciato un segno importante nel panorama sportivo cittadino, sia come giocatore/allenatore che come uomo di sport.

Fano Calcio: Omiccioli avvia il mercato, accordo con Gucci e Scarlatti - Ora che il nuovo tecnico Mirco Omiccioli ha preso posto sulla panchina del Fano, si può dare inizio al mercato della società granata.

