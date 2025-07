Fanno esplodere il bancomat in piena notte ma vengono traditi dal suono della marmotta In 4 finiscono in galera

MAROTTA – Quattro persone, tutte residenti nella Vallesina, sono state arrestate nella notte del 30 luglio mentre stavano tentando un furto ai danni dello sportello Atm di piazza dell’Unificazione a Marotta. La banda è composta da soggetti giĂ noti alle forze dell’ordine, tanto che uno di essi è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Roma, entrano in un circolo sportivo di notte e fanno un “pool party” - Roma, 5 luglio 2025- I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara hanno denunciato 7 giovani – u n cittadino italiano, un cittadino colombiano e 5 cittadini peruviani – di cui 4 minori e 3 maggiorenni, per i reati di furto e violazione di domicilio.

Boato nella notte, banditi fanno saltare il bancomat. Fuga con il bottino da 50mila euro - CASTELBELLINO - Si aggirerebbe sui 50mila euro il bottino del colpo messo a segno questa notte allo sportello della banca Bper, in via Gramsci.

Boato nella notte. Fanno esplodere bancomat. Ladri in fuga con 70mila euro - Un boato ha squarciato il silenzio prima dell’alba a Castelbellino l’altra notte. Una banda di malviventi ha fatto saltare in aria un bancomat della filiale Bper al piano terra di una palazzina in via Gramsci.

