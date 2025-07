Fanno esplodere il Bancomat di Vellezzo Bellini e lo svuotano | in fuga coi sacchi pieni di denaro

Vellezzo Bellini (Pavia), 30 luglio 2025 – Un altro assalto notturno ai danni di uno sportello automatico. Erano circa le 4.30 di oggi, mercoledì 30 luglio, quando è stato fatto esplodere il bancomat della Banca Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco, alla filiale in via Partigiani di Vellezzo Bellini, alla frazione Giovenzano. Gli ignoti malviventi hanno usato l'ormai consueta tecnica della “marmotta”, il dispositivo detto così per la “coda piatta”, usata per introdurre esplosivo attraverso la fessura per l'erogazione dei soldi degli sportelli automatici. L'esplosione ha raggiunto l'obiettivo di far proiettare all'esterno la cassa con i soldi in contanti, che i ladri hanno così potuto portare via, per un valore del bottino che deve ancora essere quantificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

