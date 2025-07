Famiglia ebrea aggredita in autogrill | tre identificati grazie alle immagini

Grazie alle immagini che sono state diffuse sui social, gli investigatori della Digos hanno già identificate tre delle persone che hanno aggredito padre e figlio francesi, di religione ebraica, in una stazione di servizio dell’autostrada Milano-Laghi. Secondo quanto filtra dalla procura vivono tutti e nell’hinterland milanese, non hanno precedenti e non sono attivisti in prima linea di movimenti Pro Pal: si tratta insomma di gente comune. Presto verranno iscritti nel registro degli indagati per percosse aggravate dall’odio razziale. Da accertare i rispettivi ruoli nella vicenda, ovvero se si siano limitati agli insulti oppure se abbiano preso a calci e pugni il 52enne francese che stava viaggiando con il figlio di appena 6 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

