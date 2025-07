Falsi imam e propaganda islamista Cerno | così la sinistra ha ignorato il pericolo

Moschee abusive e centri culturali che in realtà sono luoghi di culto "fantasma", ma non solo: il fondamentalismo islamico cova anche nelle carceri. Come rivelato da Il Tempo sono circa 200 i soggetti attenzionati nei nostri penitenziari che esprimono dottrine jihadiste e che, proprio per questo, si trovano principalmente presso l'alta sicurezza 2 o in reparti ad alta sorveglianza. Se ne parla nel corso dell'edizione delle 19 del Tg4 di mercoledì 30 luglio dove viene ricordato che il 30% delle espulsioni di chi esprime e diffonde propaganda jihadista nasce proprio dall'osservazione all'interno dei penitenziari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

