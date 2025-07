Non solo moschee e centri culturali dietro cui si celano luoghi di culto abusivi, ma il dilagare del fondamentalismo islamico si registra anche all'interno degli istituti penitenziari, segmento fondamentale della sicurezza nazionale, che consente di avere una panoramica privilegiata su un fenomeno in forte aumento anche in Italia, come lo stesso report dei servizi segreti francesi evidenzia. Numeri di cui il governo, e in particolare il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, è perfettamente conscio, visto che oggi sono circa 200 i soggetti attenzionati che esprimono dottrine jihadiste e che, proprio per questo, si trovano principalmente presso l'alta sicurezza 2 o in reparti ad alta sorveglianza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - False moschee e fondamentalismo in carcere: così i 200 finti imam arruolano i terroristi