Fabrizio Romano | Lookman è il primo obiettivo ma c’è già un piano B

L’ Inter guarda al mercato estivo con un obiettivo chiaro: rinforzare il reparto offensivo con un profilo esplosivo e giĂ pronto per i grandi palcoscenici. Se da settimane il nome piĂą caldo è quello di Ademola Lookman, l’esterno dell’ Atalanta protagonista di un’ottima stagione, in casa nerazzurra si comincia a valutare seriamente anche l’ipotesi Christopher Nkunku. Il francese, reduce da un’annata complicata al Chelsea, rappresenta un’alternativa concreta nel caso in cui l’operazione con la Dea dovesse bloccarsi. Il profilo piace per duttilitĂ e qualitĂ tecniche, e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è considerato un piano B da attivare solo in caso di necessitĂ . 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

