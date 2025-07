Fabio Calderara responsabile finanziario

Fabio Calderara è il nuovo responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Crema, dove da venerdì prenderĂ il posto di Roberta Polledri, che a giugno aveva rassegnato le dimissioni a meno di sei mesi dall’incarico. Polledri, arrivata dal Comune di San Colombano al Lambro, ha rinunciato alla vigilia della scadenza dei sei mesi, periodo durante il quale nel Comune d’origine non poteva essere sostituita. La settimana prima della data limite ha preferito tornare a San Colombano, affermando che il lavoro a Crema era per lei troppo impegnativo. Calderara (nella foto), agnadellese, classe 1971, sposato, diplomato al liceo classico Simone Weil di Treviglio (Bg) e laureato in Scienze politiche con indirizzo Amministrativo alla Statale di Milano, arriva dal Comune di Spino d’Adda dove lavora da diciotto anni ed è responsabile Economico-finanziario nonchĂ© dell’area Affari generali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it