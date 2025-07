fa una strage per vendetta il football mi ha rovinato

Shane Tamura è partito in auto da Las Vegas, ha attraversato tutti gli Stati Uniti in auto sino a New York, dove armato di un fucile d'assalto è entrato in un grattacielo nel cuore di Manhattan e ha aperto il fuoco uccidendo quattro persone per poi togliersi la vita. E mentre la Grande Mela rimane attonita e sotto choc davanti alla carneficina compiuta nell'ora di punta - le 18.30 di lunedì - in uno dei palazzi della centralissima Park Avenue, a Midtown Manhattan, emergono i dettagli sul movente del killer 27enne. Il giovane, residente nella città del Nevada, con una lunga storia di problemi di salute mentale alle spalle, secondo la polizia probabilmente voleva colpire la Nfl (la lega nazionale di football americano), riferisce il sindaco Eric Adams, ma per un ascensore sbagliato non ha colpito il bersaglio sperato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

