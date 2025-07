Fa prelievi con carte rubate | riconosciuto dai poliziotti grazie alle telecamere

Bergamo. Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio le volanti della Questura di Bergamo hanno intercettato e denunciato in stato di libertà un giovane marocchino per aver usato alcune carte di credito risultate provento di furto. I poliziotti, mentre transitavano su via Ghislandi, lo hanno riconosciuto grazie alla visione di alcune immagini del sistema di sorveglianza dell’atm che hanno ripreso il soggetto fare alcuni prelievi la notte prima, usando proprio quelle carte. Carte che sarebbero state rubate la stessa notte rompendo il finestrino di alcune auto in sosta in via San Bernardino e regolarmente denunciate dai proprietari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

