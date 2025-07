Il Gran Premio d’Ungheria 2025 di Formula 1 si disputerĂ nel fine settimana dell’ 1, 2 e 3 agosto. SarĂ la quattordicesima delle ventiquattro gare in programma, nonchĂ© l’ultima prima della pausa estiva. Difatti, subito dopo l’appuntamento magiaro, il Circus tirerĂ il fiato per quasi un mese. Si giunge, dunque, all’ideale spartiacque tra prima e seconda parte di stagione. Quest’anno, il GP d’Ungheria festeggia le “Nozze di Smeraldo” con la massima serie automobilistica, poichĂ© sarĂ la quarantesima edizione di una corsa entrata nel calendario iridato nel 1986 senza esserne piĂą uscita. Un traguardo rimarchevole per una nazione priva di grandi aziende legate all’automobilismo o di piloti di grido. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, statistiche GP Ungheria 2025. Roccaforte per due: Hamilton e la McLaren!