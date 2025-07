Ex Ilva Gozzi | Piano punti a resuscitare ‘morto’ senza danneggiare vivi

(Adnkronos) – Il piano di decarbonizzazione del governo per l’ex Ilva è "ambizioso" e Federacciai lo saluta con "tutta la simpatia possibile", ma anche con un monito: "Per resuscitare un 'morto' non si danneggino i vivi". E’ il bilancio che fa il presidente degli industriali del settore, Antonio Gozzi, parlando con l’Adnkronos dopo l’incontro di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

