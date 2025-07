Ex centrale Torrevaldaliga Nord un incontro sulle manifestazioni di interesse per la riconversione

Civitavecchia, 30 luglio 2025 – Si è svolto, presso il MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy), un primo incontro ricognitivo sulle manifestazioni d’interesse presentate dagli investitori in risposta alla consultazione pubblica per la riconversione e la reindustrializzazione dell’area dell’ex centrale Enel a carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, che si è chiusa lo scorso 3 giugno 2025, a cui hanno partecipato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene alla presenza del capo dipartimento del Mimit e dei rappresentanti di Invitalia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

