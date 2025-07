Evergrande fuori dalla Borsa Il triste finale del mattone cinese

Era da un pezzo che non si sentiva più parlare di Evergrande. Un nome che solo a pronunciarlo in Cina evoca malaffare, truffa, fallimento. Un po’ come Lehman Brothers negli Stati Uniti. Il più grande costruttore cinese, si sa, è un morto vivente da anni. Prima i conti traballanti, poi le prime perdite, infine i tribunali e lo spezzatino. In mezzo, la disperazione di migliaia di risparmiatori rimasti senza soldi e senza casa (il crack di Evergrande ha portato al blocco dei cantieri, in quanto le casse dell’azienda sono rimaste fuori). Adesso, dopo le macerie, è tempo di chiudere un’altra pagina ingloriosa, quella della Borsa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Evergrande fuori dalla Borsa. Il triste finale del mattone cinese

