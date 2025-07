Evaso dopo la laurea Andrea Cavallari arriva in Italia dopo l'arresto in Spagna | è ancora caccia ai complici

Componente della banda dello spray e ritenuto colpevole della morte di cinque minorenni e di una 39enne nel 2018 all'interno della discoteca di Corinaldo, Cavallari era fuggito dal carcere il 3 luglio durante un permesso. SarĂ estradato in Italia nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cavallari - italia - evaso - laurea

Cavallari oggi estradato in Italia: in quale carcere verrà rinchiuso il latitante - Ancona, 30 luglio 2025 – Andrea Cavallari verrà rinchiuso oggi nel carcere di Civitavecchia. Il latitante della banda dello spray che causò la morte di sei persone alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, catturato dalla polizia spagnola a Lloret de Mar dopo due settimane di latitanza-vacanza, arriverà a Roma oggi e sarà subito trasferito nella vicina località di mare della costa laziale.

“Com’è riuscito a uscire dall’Italia”. Scoperta choc su Andrea Cavallari, l’evaso della strage di Corinaldo - Dopo due settimane di latitanza, la fuga di Andrea Cavallari si è conclusa nella mattinata di ieri in Spagna, a Lloret de Mar, rinomata località turistica della Costa Brava, a circa 75 chilometri da Barcellona.

Strage Corinaldo, chiesta estradizione per Andrea Cavallari: ecco quando tornerà in Italia - Andrea Cavallari è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, ha portato alla morte di cinque minorenni e di una mamma di 39 anni all’interno della discoteca Lanterna Azzurra.

Evaso dopo la laurea, Andrea Cavallari arriva in Italia dopo l'arresto in Spagna: è ancora caccia ai complici - Componente della banda dello spray e ritenuto colpevole della morte di cinque minorenni e di una 39enne nel 2018 all'interno della discoteca di Corinaldo

Evaso dopo la laurea, Cavallari sarà riconsegnato all'Italia nelle prossime ore - Il 26enne, condannato per la strage di Corinaldo e per quindici giorni latitante, è in arresto in Spagna.