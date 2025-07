Evaso dal carcere durante il permesso premio Cavallari estradato dalla Spagna

Andrea Cavallari è tornato in Italia su esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Il 26enne originario di Bomporto, in provincia di Modena, è stato estradato dopo una latitanza di due settimane vissute da turista sul litorale spagnolo. Cavallari stava scontando alla Dozza di Bologna 11 anni e 10 mesi di carcere dopo essere stato condannato per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), ma il 3 luglio è evaso approfittando del permesso premio ottenuto per conseguire la laurea. Il giovane, dopo essere atterrato alle 13.40 a Fiumicino con un volo di linea dalla Spagna, è stato condotto in carcere a Civitavecchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Evaso dal carcere durante il permesso premio, Cavallari estradato dalla Spagna

Cavallari in fuga da una settimana: caccia in Ucraina all'evaso dopo la laurea - Bologna, 10 luglio 2025 – È scappato grazie a un amico arrivato in auto, poi si sarebbe incontrato con qualcuno che gli ha fornito documenti falsi.

Evaso dopo la laurea, soldi, spaccio e cellulare: tutti i misteri di Cavallari - Bologna, 20 luglio 2025 – Come diceva Giovanni Falcone, basta seguire i soldi. Ed è proprio quella del denaro una delle principali piste su cui si concentrano gli investigatori.

Strage Corinaldo, ancora nessuna traccia di Andrea Cavallari: è evaso 5 giorni fa - Il patrigno del ricercato, presente al momento della scomparsa, ha spiegato che lui e la sua famiglia non sono in grado di gestire il giovane.

Sarà presto estradato in Italia Andrea #Cavallari, tra i responsabili della strage di #Corinaldo. Il 26enne era evaso dal carcere di Bologna durante il permesso per discutere la laurea. Ieri l'arresto in Spagna

Continuano le ricerche di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, evaso dopo la concessione di un permesso per necessità da ormai sei giorni dal carcere della Dozza. La Procura di Bologna, con il pm Andrea De Feis, ha aperto

