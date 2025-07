L’uomo era evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per tentato omicidio e altri reati. Era evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto dopo aver tentato di uccidere un uomo, quattro anni fa, a Roma, e per altri reati. L’uomo, un 43enne di cui non è stato reso noto il nome, è stato . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Evaso dai domiciliari, 43enne fermato ad Afragola