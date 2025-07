Evaso da una comunità terapeutica 22enne condannato per violenze e altri reati torna in carcere

Condannato a 3 anni 10 mesi e 27 giorni di reclusione, si aggirava in zona stazione, ma la Polizia Locale di Ravenna, che lo ricercava da un mese insieme alle Forze di Polizia, lo ha riconosciuto e tratto in arresto. Al giovane, 22 anni, destinatario di un ordine di cattura per portarlo in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it