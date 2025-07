Evasione lampo dal carcere di Bellizzi | aperta un’inchiesta

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’evasione fulminea, ma sufficiente a far scattare un’indagine. La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo per far luce sulla fuga, avvenuta domenica scorsa, di Yassine Mohamed Sassi dalla casa circondariale di Bellizzi Irpino. Il giovane, arrestato lo scorso 10 maggio a Sant’Andrea di Conza e trasferito nel carcere del capoluogo irpino il 21 dello stesso mese, è riuscito a evadere temporaneamente dalla struttura, salvo essere catturato nel giro di poche ore grazie all’intervento congiunto della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Evasione lampo dal carcere di Bellizzi: aperta un’inchiesta

