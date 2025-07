Evasione fiscale per oltre 1,5 milioni di euro | nei guai due imprenditori genovesi

Un’evasione di oltre 1,5 milioni di euro tra imposte dirette e Iva: questo è quanto ha accertato la guardia di finanza di Genova che ha sequestrato circa 185mila euro a due imprenditori edili genovesi nell'ambito dell'operazione “Eukleides”.L'indagine è partita da un approfondito esame della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Evasione fiscale: quelle mancate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, ad Agrigento recuperati appena 267 euro - Denunciare? Un'utopia. E vale per quasi tutti, funzionari comunali compresi. Nonostante venga riconosciuto dallo Stato un importo economico pari al 50% di quanto accertato in materia di evasione fiscale, le segnalazioni fatte all'agenzia delle entrate scarseggiano.

Oltre 93 miliardi di evasione fiscale in Italia, ma il Comune di Palermo segnala solo 2.746 euro - A fronte di una evasione fiscale stimata in 93 miliardi di euro all'anno, le segnalazioni arrivate dai Comuni hanno portato a un contributo di soli 6 milioni di euro, nonostante lo Stato riconosca alle amministrazioni locali che hanno segnalato all’Agenzia delle entrate situazioni di infedeltà .

Lotta all’evasione, il Comune di Napoli incassa solo 772 euro dalle sue denunce al Fisco - Tempo di lettura: 3 minuti Secondo l’ufficio studi della Cgia Mestre, per l’anno anno fiscale 2023 solo tre Comuni campani su 550 hanno collaborato con l’Agenzia delle entrate, nella lotta all’evasione/elusione fiscale.

