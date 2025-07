Evasione fiscale da 1,5 milioni | nei guai due imprenditori edili genovesi

Uno di loro, titolare di una ditta individuale, è risultato aver evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2021, 2022 e 2023. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Evasione fiscale da 1,5 milioni: nei guai due imprenditori edili genovesi

In questa notizia si parla di: evasione - fiscale - milioni - guai

Evasione fiscale, Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia: solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024 - Milano – Dai 398mila euro di Milano ai 19 euro di Treviglio c’è un elenco ancora troppo breve di Comuni che hanno ricevuto un contributo dallo Stato per essersi impegnati attivamente nella caccia agli evasori fiscali.

Maxi sequestro da 1,3 milioni per evasione fiscale: 3 imprenditori indagati - Modena, 20 maggio 2025 – Ammonta a 1,3 milioni il maxi-sequestro compiuto dalla Guardia di finanza nei confronti di una società e di una ditta individuale operanti nel settore della ristorazione.

Professionisti agevolano l’evasione fiscale con le aziende ‘apri e chiudi’: indagati in tre - PRATO – È in corso a Prato, coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, un’articolata indagine su un sistema strutturato di evasione fiscale seriale  che opera nel distretto economico pratese che ruoterebbe attorno a tre professionisti, tra i quali un commercialista, che operano in uno studio di elaborazione dati contabili e fiscali, depositario delle scritture contabili di circa 900 imprese individuali, riconducibili in larga parte a cittadini cinesi.

Frode Fiscale e sequestri per oltre 11 milioni di euro in 5 regioni: nei guai un ingegnere salernitano https://ift.tt/EfwkHvc https://ift.tt/SUGElD0 Vai su X

Torniamo a occuparci di Stefano Bandecchi Il fondatore dell’università telematica Niccolò Cusano è stato rinviato a giudizio per evasione fiscale:... Vai su Facebook

Evasione fiscale da 1,5 milioni: nei guai due imprenditori edili genovesi; Evasione fiscale per oltre 1,5 milioni di euro: nei guai due imprenditori genovesi; Evasione fiscale da 1,5 milioni a Genova: due imprenditori edili nei guai, maxi sequestro.

Evasione fiscale da 1,5 milioni: nei guai due imprenditori edili genovesi - Uno di loro, titolare di una ditta individuale, è risultato aver evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2021, 2022 e 2023 ... Da ilsecoloxix.it

Due imprenditori genovesi evadono il fisco per oltre 1,5 milioni - I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno portato a termine una complessa attività di indagine denominata "Eukleides" che si è conclusa con l'accertamento di un'evasione fiscale per oltre 1 ... ansa.it scrive