Sono brianzoli due argenti alla settima edizione degli European Para Youth Games. A conquistare le medaglie Gabriele Pirola, 19enne di Sesto San Giovanni, non vedente, portacolore dell’Asd FreeMoving di Monza, e la guida Simone Ranucci, coetaneo di Nova Milanese. I due hanno gareggiato nei 100 e 400 metri. Il più grande evento continentale giovanile, aperto agli atleti paralimpici di età compresa fra i 12 e i 23 anni, si è disputato a Istanbul. Settecento i ragazzi impegnati in 9 discipline sportive. La delegazione italiana è stata la più numerosa di sempre: 66 gli azzurri in gara. La Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) ha portato sette atleti (cinque uomini e due donne) selezionati dal direttore tecnico Orazio Scarpa, nelle categorie Under 17 e Under 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - European Para Youth Games. Gabriele e Simone da urlo: 2 argenti nei 100 e 400 metri