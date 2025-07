Euro Vast nuova viabilità Mezzi pesanti più sicuri In arrivo rotonda e cartelli

Si completeranno entro Ferragosto i lavori per la nuova regolamentazione dell’accesso dei mezzi pesanti all’azienda Euro Vast di via della Chiesa a Toringo, che sono già partiti nei giorni scorsi. La nuova regolamentazione prevede la realizzazione di una piccola rotonda spartitraffico, per rendere più sicuro e scorrevole l’accesso all’area, dei mezzi anche pesanti. "Siamo molto soddisfatti per questo intervento molto atteso dai cittadini realizzato dall’azienda Euro Vast e concordato con la nostra amministrazione, perchè va a mettere in sicurezza un tratto di viabilità che si rendeva pericoloso a causa dell’ingresso di mezzi pesanti all’azienda e porta decoro in quest’area, poiché vengono anche tolti i new jersey in plastica presenti da alcuni anni – sostengono il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi e la consigliera comunale Roberta Sbrana-. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Euro Vast, nuova viabilità . Mezzi pesanti più sicuri. In arrivo rotonda e cartelli

