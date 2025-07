Euro digitale l' Europa accelera ma sulle criptovalute siamo ancora molto indietro

La vicedirettrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti, ha parlato in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche del Senato. Sul tavolo la nascita della nuova moneta virtuale e l'esigenza di regolamentare le stablecoin.

Euro digitale: una svolta storica per la sovranitĂ monetaria europea - "Di fronte ai rischi delle pseudo cripto valute, innanzitutto di illegalitĂ e riciclaggio " il progetto di euro digitale "rappresenta un processo storico di resilienza, competitivitĂ e sovranitĂ monetaria europea ".

Euro digitale in arrivo: perché è una brutta notizia per i cittadini - L'Euro digitale sarà gestito dalle banche ma comporta diversi rischi per i risparmiatori. Eccone alcuni.

Euro digitale: un processo storico per la sovranitĂ monetaria europea, dice Patuelli - "Di fronte ai rischi delle pseudo cripto valute, innanzitutto di illegalitĂ e riciclaggio" il progetto di euro digitale "rappresenta un processo storico di resilienza, competitivitĂ e sovranitĂ monetaria europea".

Scotti: «L’Euro digitale serve a difendere la sovranità monetaria europea»; La Ue accelera sull’euro digitale per colpa di Trump. La Bce vuole chiudere nel 2028, ma a Strasburgo la destra frena; Euro digitale, come sarà e perché serve accelerare.

