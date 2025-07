Esposito Inter la Fiorentina torna alla carica per Sebastiano? Con la cessione di Beltran potrebbe liberarsi un posto!

Esposito Inter, i viola pensano a Sebastiano con la cessione di Beltran: concorrenza del Cagliari e possibile inserimento nell’affare Leoni. La Fiorentina è pronta a tornare alla carica per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’ Inter, reduce da una stagione positiva in prestito all’ Empoli. L’interesse dei viola potrebbe riaccendersi concretamente nei prossimi giorni, in seguito all’imminente partenza di Lucas Beltran, diretto al Flamengo. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’attaccante argentino è vicino alla cessione a titolo definitivo ai brasiliani, in un’operazione che rientra nel maxi investimento del club carioca dopo i ricavi ottenuti dal Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, la Fiorentina torna alla carica per Sebastiano? Con la cessione di Beltran potrebbe liberarsi un posto!

In questa notizia si parla di: sebastiano - esposito - inter - fiorentina

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match col Monterrey al Mondiale per Club.

Monterrey-Inter LIVE: le formazioni ufficiali. Sebastiano Esposito e Sergio Ramos dal 1', Sucic e Luis Henrique in panchina - Monterrey-Inter è la gara d`esordio dei nerazzurri e delle formazioni italiane nel Mondiale per Club Fifa che si sta giocando negli Stati Uniti.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

? #Calciomercato: Sebastiano #Esposito, duello #Fiorentina #Cagliari: intreccio di mercato per il talento dell’ #Inter! Vai su X

Sky Sport: “Sebastiano Esposito, non solo l'interesse del Cagliari e quello della Fiorentina: anche il Lens sta cercando un nuovo attaccante dopo non aver riscattato Nzola. Asllani ha un'offerta del Betis ma al momento non sembra orientato ad accettarla”. Via Vai su Facebook

CdS - La Fiorentina in pressing per Sebastiano Esposito: l'Inter chiede 10-12 milioni; Fiorentina, Seba Esposito obiettivo concreto: l'Inter apre alla cessione; Inter, Sebastiano Esposito via a titolo definitivo? Due club davanti a tutti.

Fiorentina, si raffreddano le piste Sebastiano Esposito e Asllani: la situazione - Dubbi sul centrocampista mentre il rilancio di Beltran chiude la porta a Esposito: le ultime sull'interesse viola per i due nerazzurri ... Si legge su fcinter1908.it

Fiorentina su Sebastiano Esposito, Fazzini lo ‘chiama’: «Se ci sarà occasione di giocare di nuovo insieme sarà felicissimo» - Fiorentina su Sebastiano Esposito, Fazzini gli manda messaggi: «Se ci sarà occasione di giocare di nuovo insieme sarà felicissimo». Lo riporta calcionews24.com