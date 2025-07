Esposito Inter il Cagliari accelera per Sebastiano! Pisacane vuole l’attaccante classe 2002

Esposito Inter, pressing rossoblù per Sebastiano: per il classe 2002 il nodo resta la formula, ma ora la trattativa entra nel vivo. Il futuro di Sebastiano Esposito è ancora tutto da scrivere, ma una cosa appare sempre più probabile: l’attaccante di proprietà dell’ Inter potrebbe restare in Serie A anche nella stagione 202526. Dopo l’esperienza positiva con l’ Empoli, dove ha mostrato segnali di crescita e maturazione, il classe 2002 è pronto per una nuova sfida. A volerlo con insistenza è il Cagliari, da tempo sulle sue tracce. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda, i contatti tra il club rossoblù e l’Inter si sono intensificati nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Internews24.com

