Esplode la bomba a Napoli | Lucca ha già rotto con la squadra | De Laurentiis lo rispedisce a Udine

Esplode la bomba a Napoli: Lucca ha giĂ rotto con la squadra De Laurentiis lo rispedisce a Udine"> Bomba in casa Napoli: Lucca, arrivato in estata dall’Udinese, avrebbe giĂ rotto i rapporti con la squadra partenopea. Il Napoli di Antonio Conte si sta pian piano costruendo. La societĂ partenopea sta pensando al proprio futuro. La stagione 20252026 si avvicina e il club è voglioso di ripetersi dopo l’annata vincente. Lo scorso anno infatti, gli azzurri, hanno conquistato il quarto scudetto della propria storia. Merito questo del direttore sportivo Manna, che ha consegnato nelle mani di Conte una macchina perfetta, merito dello stesso tecnico che è riuscito a tenere saldo il rapporto all’interno dello spogliatoio ma soprattutto in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Esplode la bomba a Napoli: Lucca ha giĂ rotto con la squadra | De Laurentiis lo rispedisce a Udine

In questa notizia si parla di: napoli - bomba - lucca - rotto

Napoli, pressing sul top player di Serie A. Alvino lancia la bomba: “De Laurentiis pazzo di lui. Lo vuole” - Il patron dei partenopei avrebbe puntato un top player di Serie A per la prossima stagione: l’annuncio in diretta radio scalda i tifosi Sono ore caldissime per i tifosi del Napoli, travolti da rumors di mercato che hanno del clamoroso.

Non solo De Bruyne, bomba dall’Inghilterra: “Un altro campione del City nel mirino del Napoli” - Kevin De Bruyne e non solo: oltre alle notizie che stanno trapelando in questi minuti in Italia, dall’Inghilterra spunta un’altra notizia bomba sul mercato della SSC Napoli.

Raspadori Inter, in edicola lanciano la bomba: ecco quanto lo valuta il Napoli, può rientrare nello scambio con un big - di Redazione Raspadori Inter, in edicola lanciano la bomba di calciomercato, ecco la valutazione del Napoli, così rientra nello scambio con un big nerazzurro.

Migliaia di sfollati in Emilia-Romagna, un morto a Pianoro. Allerta arancione: voragine in Calabria - Aggiornamento del 21 Ottobre delle ore 17:43; Esplode la bomba a Napoli: Lucca ha giĂ rotto con la squadra | De Laurentiis lo rispedisce a Udine.

Lucca al Napoli, la trattativa e le cifre in ballo con l'Udinese ... - Il Napoli ragiona da grande, punta ad avere 22 titolari per essere protagonista in ogni competizione. Segnala gazzetta.it

Napoli in pressing per Lucca. Nunez resta sullo sfondo, mentre Lang è ... - Nunez resta sullo sfondo, mentre Lang è sempre più vicino Juanlu è l’alternativa a Giovanni Di Lorenzo, offerti 16 milioni al Siviglia di Pasquale Tina ... ilmessaggero.it scrive