Esiste un manga che prevede i disastri in Giappone e fa crollare il turismo | è di Ryo Tatsuki

Dopo il terremoto della Kamchatka, che ha allertato tutta la zona circostante, compreso il Giappone, in molti si spingono a dare una spiegazione più o meno logica dei disastri naturali. Per questo l’influenza del manfa di Ryo Tasuki ha provocato un importante crollo del turismo, dovuto ad una “profezia” nella sua opera Watashi ga mita mirai (in italiano si potrebbe tradurre con “Il futuro che ho visto”). E non sembra essere un caso: già la prima edizione annunciava un grave “disastro naturale” nel marzo 2011. Proprio quel mese e quell’anno ci fu un violento terremoto, uno tsunami e un disastro nucleare sulla costa nord-orientale del Giappone, tra cui il disastro di Fukushima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Esiste un manga che prevede i disastri in Giappone (e fa crollare il turismo): è di Ryo Tatsuki

La profezia di un possibile terremoto e tsunami che ha mandato ko il turismo in Giappone; La “profezia” di un manga sta facendo calare il turismo in Giappone; La «profezia» manga che annuncia una catastrofe il 5 luglio in Giappone: gli abitanti di Hong Kong (e non solo) rinunciano ai viaggi.

Boom turistico in Giappone frenato da manga virale su disastri - Giappone, la profezia catastrofica del fumetto che manda ko il turismo Voci su un possibile terremoto e tsunami nel 2025 influenzano il turismo, mentre le compagnie aeree cancellano voli 3 luglio 2025 ... Segnala ilsole24ore.com