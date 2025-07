Esce dal bar si mette alla guida ubriaco e fa ' strike' centrando 4 auto in sosta

Doveva essere un tranquillo pomeriggio estivo in via Oroboni, quello di domenica 27, ma si è presto trasformato in una sequenza di incidenti che ha coinvolto ben cinque veicoli. Verso le 16, la polizia locale è, infatti, intervenuta per i danni causati da un cittadino romeno di 56 anni che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il ministro Salvini firma il decreto sull’uso obbligatorio dell’alcolock, il dispositivo che dovrà montare sulla propria auto chi vorrà guidare dopo aver subito (e scontato) una condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza. Come funziona, chi deve installarlo e Vai su Facebook

