Esami prescrivibili solo da specialisti Ancarani FI | Rischio di liste d' attesa ancora più lunghe e diagnosi tardive

Nel primo consiglio comunale utile, il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani presenterà una question time sulla recente decisione della Regione Emilia-Romagna che ha bloccato la possibilità per i medici di medicina generale di prescrivere oltre 2.100 esami, spostati nel catalogo delle "Alte.

Il nuovo sistema prevede che alcuni esami non possano più essere prescritti dai medici di famiglia ma solo dagli special

