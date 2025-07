Era un peso ora è di nuovo bellissimo | ecco il primo rigenerato da Gasperini

Da esubero a pedina centrale nel progetto: Gasperini fa rinascere il giocatore dopo il primo ritiro giallorosso Gian Piero Gasperini si appresta a dare inizio alla sua prima stagione da tecnico sulla panchina giallorossa, e ha già avuto modo di osservare i giocatori della rosa per cominciare a elaborare il gioco e a ipotizzare le formazioni. L'ex allenatore della Dea prende le consegne di Claudio Ranieri, che gli lascia tra le mani una squadra in fiducia dopo un inizio della passata stagione altalenante e a corto di idee. La 'cura Ranieri' ha funzionato, la squadra ha ritrovato gli stimoli giusti per far girare al meglio il gioco e ha centrato un'inaspettata qualificazione alla prossima Europa League, classificandosi al quinto posto in classifica.

Gasperini alla Roma, primo giorno a Trigoria: attesa per l’ufficialità - Sta ufficialmente per iniziare l’era Gasperini. Dopo lo sbarco nella Capitale nella giornata di ieri – in occasione del matrimonio di Gianluca Scamacca, suo ex attaccante all’Atalanta – il tecnico piemontese ha varcato questa mattina intorno alle 11 i cancelli del centro sportivo di Trigoria, pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura da allenatore della Roma.

Domani la squadra riprenderà ad allenarsi, con due giocatori in più, presto con altri due, e altri due ne servono. Poi sarà vera Roma. E pure Gasperini non vede l’ora Daniele Lo Monaco Vai su Facebook

Roma, Gasperini: "Siamo in ritardo sul mercato, mi aspetto una bella accelerazione" - 0 contro il Trastevere con le doppiette di Dybala, Baldanzi, Rensch e Mannini e le reti Cristante, Angelino, Hermoso

Roma, tre nuovi acquisti ma Gasperini spinge per un mercato più rapido - Mentre la Roma annuncia l'arrivo di El Aynaoui, già sbarcato ieri sera, e si prepara a chiudere a breve gli ingaggi di Ferguson e Wesley – il primo atteso entro la giornata, il secondo non oltre metà