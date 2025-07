La procura di Milano ha concluso il primo segmento dell’indagine che ruota attorno all’ agenzia investigativa Equalize. 15 persone sono al momento destinatarie di una richiesta di rinvio a giudizio, tra cui l’ex presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, ritenuto dagli inquirenti uno dei vertici del gruppo, e Samuele Calamucci, attualmente ai domiciliari. Il quartier generale delle attività illecite sarebbe stato in via Pattari 6, da dove partivano gli accessi abusivi alle banche dati riservate. Le accuse, contenute in un documento di oltre 200 pagine, spaziano dall’associazione a delinquere a reati come «accessi abusivi a sistema informatico o telematico», «corruzione», «intercettazione illecita di comunicazioni informatiche», «detenzione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare comunicazioni informatiche o telematiche», e «rivelazione di notizie coperte da segreto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Equalize, conclusa la prima tranche di indagini: in 15 a rischio processo