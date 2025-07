Episodi di mercoledì 3 in fase di scrittura

Il successo di Mercoledì, serie ispirata al celebre universo della Famiglia Addams, continua a consolidarsi nel panorama televisivo internazionale. Dopo il riscontro positivo della prima stagione e l’attesa per la seconda, recentemente annunciata, si registra un’importante novità che conferma l’impegno degli autori nel portare avanti il progetto con continuità. La produzione della terza stagione è già in corso, con i sceneggiatori al lavoro nella fase di scrittura. aggiornamenti sulla terza stagione di mercoledì. la produzione è già avviata. I creatori dello show, Alfred Gough e Miles Millar, hanno confermato tramite un’intervista a Collider, che attualmente sono impegnati nella fase di scrittura dei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Episodi di mercoledì 3 in fase di scrittura

IGN e Collider hanno rivelato alcune novità sulla serie live-action di God of War: - La prima stagione sarà composta da 10 episodi, ma le sceneggiature sono ancora in fase di scrittura. - ?La serie adatterà la saga norrena dei videogiochi, concentrandosi sul ra

“Universerìe IX. Intrecci di vita”, la maratona finale al Verdi il 28 maggio 2025; Rocco Schiavone stasera in replica, nell’attesa di scoprire il destino di una serie amatissima; Marco Giallini: Rocco Schiavone impossibile per Rai 1, tocca temi che lì non possono essere trasmessi.