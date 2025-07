Entra nel vivo l' estate metropolitana la soddisfazione del consigliere Quartuccio

Il consigliere metropolitano delegato alla cultura, Filippo Quartuccio, anticipando i 28 spettacoli, programmati per l'Estate metropolitana che fino al 10 agosto, saranno in programma in altrettanti Comuni reggini, esprime tutta la sua soddisfazione per le scelte fatte."La CittĂ Metropolitana di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Zibido San Giacomo riunione del tavolo per lo sviluppo Sud Ovest Milanese Il Comune di Zibido San Giacomo ha ospitato la riunione del tavolo Sviluppo Sud Ovest Milanese, con la #Città MetropolitanadiMilano, il Comune Binasco, il Comune di #Calvig

L’Estate metropolitana entra nel vivo: gli appuntamenti di inizio agosto sul territorio - Con questo spirito anche questa estate 2025, seguendo l’indirizzo politico del sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo pensato e programmato molti eventi che seguono il solco già avviato ... Si legge su ilmetropolitano.it

Reggio Calabria, l’estate metropolitana entra nel vivo: gli appuntamenti di inizio agosto sul territorio - La soddisfazione del Consigliere metropolitano delegato alla Cultura: "abbiamo pensato e programmato molti event" ... Secondo strettoweb.com