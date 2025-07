Enrico Vanzina ritorno a Rimini | Che bello celebrare Sordi qui

Enrico Vanzina torna in riviera. Il celebre sceneggiatore, regista e scrittore, oggi alle 17,30 sarĂ al Grand Hotel di Rimini per l’inaugurazione della mostra dedicata al grande Alberto Sordi, indiscusso Colonnello della commedia all’italiana. Autore di oltre cento sceneggiature, Vanzina domani sarĂ pure ospite de La Terrazza Dolce Vita, salotto en plen air nel giardino del Grand Hotel con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura intervistati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Chi è stato Sordi per lei? "Uno dei miei migliori amici. L’amicizia con lui è partita da mio papĂ Steno, ci siamo sempre frequentati, veniva a a cena da noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it