Enrico Lucherini da Margherita Buy a Giuseppe Tornatore | attori e vip ai funerali dell' agente delle star

Commozione e partecipazione ai funerali di Enrico Lucherini, addetto stampa delle star morto a 92 anni, che si sono tenuti a Roma nella chiesa di San Bellarmino. Il primo press agent della storia del cinema italiano è stato ricordato da molte persone dello star system, tra cui Giuseppe Tornatore, Vincenzo Salemme, Giovanni Malagò e Margherita Buy. Il regista premio Oscar ha voluto sottolineare come Lucherini abbia cercato sempre di far sì che “la gente amasse i film e i film amassero la gente”. “Era l’allegria del cinema – afferma invece il comico napoletano – a Napoli diciamo ‘è un cinema’ per dire che una cosa bella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

